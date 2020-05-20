Рада не планирует в ближайшее время слушать отчет Венедиктовой, - Разумков

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что заслушивание отчета генерального прокурора Ирины Венедиктовой на пленарном заседании парламента пока что не планируется. В то же время он надеется, что генпрокурор общается с депутатами в комитетах ВР.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам спикера, у некоторых депутатов и фракций есть претензии к работе Венедиктовой.

"Есть инициативы отдельных народных депутатов, отдельных фракций относительно серьезной критики генерального прокурора. Это их дело, это их право, а дальше будем смотреть. Если будет такая необходимость, я уверен, что мы пригласим, и генеральный прокурор придет и доложит относительно тех вопросов, которые будут подняты", - сказал он.

В то же время Разумков отметил, что заслушивание генерального прокурора может быть несколькими способами, "в том числе общение или доклады, на комитетах".

"Как мне известно, Ирина Валентиновна приглашалась на те или иные мероприятия. К сожалению, я не контролирую, приходит она или нет, но надеюсь, что более-менее это происходит", - сказал он.

Напомним, 15 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала сколько коррупционеров было осуждено за 2 месяца ее работы на этом посту. Так, за 2 месяца суды вынесли приговоры в отношении более 100 коррупционеров.

Ранее в Atlantic Council заявили, что Венедиктова, которая никогда не была прокурором, назначена на должность генпрокурора, начала сворачивать реформирования органов прокуратуры.