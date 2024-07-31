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Рада з підтримки підприємництва представила механізм підвищення прозорості правоохоронних органів

Середа 31 липня 2024 14:56
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Рада з підтримки підприємництва представила механізм підвищення прозорості правоохоронних органів Фото: Рада з підтримки підприємництва представила механізм підвищення прозорості правоохоронних органів
Автор: Олександр Мороз

Рада з підтримки підприємництва представила для підвищення прозорості та ефективності роботи правоохоронних органів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Рада з підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, створена за ініціативою Президента України, продовжує демонструвати власну ефективність. Сьогодні був представлений черговий продукт спільної роботи – дієвий механізм для підвищення прозорості та ефективності роботи правоохоронних органів України", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що взяв участь у презентації дашборду з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) про провадження щодо бізнесу.

За його словами, у дашборді містяться дані про кількість зареєстрованих, зупинених, відновлених чи закритих правопорушень та кількість осіб, яким повідомили про підозру, застосували щодо них запобіжні заходи, відсторонили від посад, а також розмір завданих державі збитків та їх відшкодування. Доступ до нього відкритий для всіх охочих.

"Я радий, що дискусія про тиск контролюючих органів на бізнес буде нарешті переведена у площину цифр і даних, а не дописів у соціальних мережах", - підсумував Єрмак.

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