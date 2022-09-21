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Рада підтримала звільнення від податку на нерухомість власників пошкодженого майна

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Середа 21 вересня 2022 18:44
Рада підтримала звільнення від податку на нерухомість власників пошкодженого майна Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Власників майна, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, пропонують звільнити від сплати податку на нерухомість. Відповідний законопроект №7632 парламент підтримав у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора документа, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Вона пояснила, що цим законопроектом у Податковому кодексі закріплюється норма про не нарахування та не сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, коли відбулося руйнування об’єкта.

"Це має підтверджуватися актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування", - додала співавторка ініціативи.

Шуляк також зазначила, що зараз податок на нерухоме майно обчислюється на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

"Проте в умовах війни не враховується той факт, що об’єкт повністю або частково став непридатним для використання з дати знищення або пошкодження. А підготовка документів для внесення інформації про пошкодження об’єкта до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно чи до документів, що підтверджують право власності, для цілей перегляду податкових зобов’язань затягується на тривалий строк", - пояснила Шуляк.

Вона також додала, що нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та тимчасово окупованих територій. Адже руйнувань внаслідок ракетних обстрілів зазнають об’єкти по всій території України.

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