Рада поддержала освобождение от налога на недвижимость владельцев поврежденного имущества

Владельцев имущества, уничтоженного или поврежденного в результате российской агрессии, предлагают освободить от уплаты налога на недвижимость. Соответствующий законопроект №7632 парламент поддержал во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора документа, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Она пояснила, что этим законопроектом в Налоговом кодексе закрепляется норма о неначислении и не уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение объекта.

"Это должно подтверждаться актом осмотра объекта, составленного органом государственной власти (например, ГСЧС Украины или его территориальным органом) или органом местного самоуправления", - добавила соавтор инициативы.

Шуляк также отметила, что сейчас налог на недвижимое имущество исчисляется на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество или на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект.

"Однако в условиях войны не учитывается тот факт, что объект полностью или частично стал непригодным для использования с даты уничтожения или повреждения. А подготовка документов для внесения информации о повреждении объекта в Государственный реестр прав на недвижимое имущество или к документам, что подтверждают право собственности для целей пересмотра налоговых обязательств затягивается на длительный срок", - пояснила Шуляк.

Она также добавила, что начисление и уплата налога для уничтоженного или поврежденного имущества будет прекращаться независимо от включения соответствующей территории в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий. Ведь разрушения в результате ракетных обстрелов испытывают объекты по всей территории Украины.