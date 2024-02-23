Рада підтримала законопроект про прозорість місцевого самоврядування: що він передбачає

За її словами, раніше законодавство не передбачало необхідного рівня прозорості, тому жителі часто банально не знають, що відбувається у їхніх громадах. Без громадського контролю та моніторингу неможливо говорити про ефективне управління. Саме для того, щоб запровадити їх і був створений законопроект №6401.

"Гостру потребу в законопроєкті проілюстрував приклад непрозорої роботи столичної влади. Нещодавно до мене надійшла інформація, що ПрАТ "ХК "Київміськбуд" володіє 30% статутного капіталу підприємства НАО "БКР Девелопмент", яке зареєстроване в Москві. Водночас Київська міська рада володіє 80 % самого ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Тобто, у розпал війни, ключове для столиці підприємство має прямі зв’язки з країною-агресором. Для отримання офіційної інформації щодо причин такої ситуації я направила звернення народного депутата до Київської міської ради. Але відповіді на ці питання не мали б добуватися вручну через розслідування чи депутатські заходи - усі факти мали б бути доступні кожному громадянину. Власне, завдяки прозорості та суспільному розголосу рішення про володіння акціями компанії з країною-агресором просто не змогли б прийняти", - підкреслила Шуляк

Парламентарій пояснила: законопроект передбачає обов’язкову онлайн-трансляцію пленарних засідань та засідань комісій. Архів таких записів має зберігатися протягом принаймні 5 років.

Крім цього, проекти порядку денного постійних комісій рад, а також їхні результати з поіменним голосуванням мають оприлюднюватися на сайті ради як публічна інформація.

Ще одне важливе нововведення: оприлюднення інформації щодо об’єктів права власності громад, населених пунктів та районів у містах, а також об’єктів спільної власності, які управляються районними та обласними радами. Ця інформація буде публікуватися у форматі відкритих даних та регулярно оновлюватися. Для цього кожні 5 років проводиться суцільна інвентаризація всіх об’єктів права комунальної власності територіальної громади.

"Ще один надважливий пункт - створення відкритого Реєстру об’єктів права комунальної власності територіальної громади. З нього громадяни зможуть отримувати необхідну інформацію, яка буде корисною в роботі самих органів місцевого самоврядування, а також бізнесу та громадськості. Це дозволить самим громадам краще впорядкувати наявні ресурси громади та використовувати їх більш ефективно в інтересах громади", - запевнила вона.

Вона також додала, що підтриманий парламентом законопроект набиратиме чинність поступово - це відбудеться через 3 місяці з дня його оприлюднення. На період воєнного стану та 30 днів після його завершення замість онлайн-трансляцій буде діяти вимога публікувати відеозаписи засідань.