Рада поддержала законопроект о прозрачности местного самоуправления: что он предусматривает

По ее словам, ранее законодательство не предусматривало требуемый уровень прозрачности, поэтому жители часто банально не знают, что происходит в их общинах. Без общественного контроля и мониторинга невозможно говорить об эффективном управлении. Именно, для того чтобы ввести их и был создан законопроект №6401.

"Острую потребность в законопроекте проиллюстрировал пример непрозрачной работы столичных властей. Недавно ко мне поступила информация, что ЧАО "ХК "Киевгорстрой" владеет 30% уставного капитала предприятия НАО "БКР Девелопмент", которое зарегистрировано в Москве. В то же время Киевский городской совет владеет 80% самого ЧАО "ХК "Киевгорстрой". То есть, в разгар войны, ключевое для столицы предприятие имеет прямые связи со страной-агрессором. Для получения официальной информации о причинах такой ситуации я направила обращение народного депутата к Киевской городского совета, но ответы на эти вопросы не должны бы добываться вручную через расследование или депутатские мероприятия - все факты должны быть доступны каждому гражданину", - подчеркнула Шуляк

Парламентарий объяснила: законопроект предусматривает обязательную онлайн-трансляцию пленарных заседаний и заседаний комиссий. Архив таких записей должен храниться не менее 5 лет.

Кроме того, проекты повестки дня постоянных комиссий советов, а также их результаты с поименным голосованием должны обнародоваться на сайте совета как публичная информация.

Еще одно важное нововведение: обнародование информации об объектах права собственности общин, населенных пунктов и районов в городах, а также объектах общей собственности, управляемых районными и областными советами. Эта информация будет публиковаться в формате открытых данных и регулярно обновляться. Для этого каждые 5 лет производится сплошная инвентаризация всех объектов права коммунальной собственности территориального общества.

Еще один сверхважный пункт - создание открытого Реестра объектов права коммунальной собственности территориальной общины. Из него граждане смогут получать необходимую информацию, которая будет полезна в работе самих органов местного самоуправления, а также бизнеса и общественности. Это позволит самим общинам лучше упорядочить имеющиеся ресурсы общины и использовать их более эффективно в интересах общины", - заверила она.

Она также добавила, что поддержанный парламентом законопроект вступит в силу постепенно - это произойдет через 3 месяца со дня его обнародования. На период военного положения и через 30 дней после его завершения вместо онлайн-трансляций будет действовать требование публиковать видеозаписи заседаний.