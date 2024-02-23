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Рада поддержала законопроект о прозрачности местного самоуправления: что он предусматривает

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Парламент поддержал законопроект о прозрачности местного самоуправления (№6401). Среди его основных положений публикация видеозаписей сессий и постоянных комиссий ОМС и даже прямые трансляции по ним, публикация проектов повестки дня и обнародование информации о результатах инвентаризации объектов права коммунальной собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, ранее законодательство не предусматривало требуемый уровень прозрачности, поэтому жители часто банально не знают, что происходит в их общинах. Без общественного контроля и мониторинга невозможно говорить об эффективном управлении. Именно, для того чтобы ввести их и был создан законопроект №6401.

"Острую потребность в законопроекте проиллюстрировал пример непрозрачной работы столичных властей. Недавно ко мне поступила информация, что ЧАО "ХК "Киевгорстрой" владеет 30% уставного капитала предприятия НАО "БКР Девелопмент", которое зарегистрировано в Москве. В то же время Киевский городской совет владеет 80% самого ЧАО "ХК "Киевгорстрой". То есть, в разгар войны, ключевое для столицы предприятие имеет прямые связи со страной-агрессором. Для получения официальной информации о причинах такой ситуации я направила обращение народного депутата к Киевской городского совета, но ответы на эти вопросы не должны бы добываться вручную через расследование или депутатские мероприятия - все факты должны быть доступны каждому гражданину", - подчеркнула Шуляк

Парламентарий объяснила: законопроект предусматривает обязательную онлайн-трансляцию пленарных заседаний и заседаний комиссий. Архив таких записей должен храниться не менее 5 лет.

Кроме того, проекты повестки дня постоянных комиссий советов, а также их результаты с поименным голосованием должны обнародоваться на сайте совета как публичная информация.

Еще одно важное нововведение: обнародование информации об объектах права собственности общин, населенных пунктов и районов в городах, а также объектах общей собственности, управляемых районными и областными советами. Эта информация будет публиковаться в формате открытых данных и регулярно обновляться. Для этого каждые 5 лет производится сплошная инвентаризация всех объектов права коммунальной собственности территориального общества.

Еще один сверхважный пункт - создание открытого Реестра объектов права коммунальной собственности территориальной общины. Из него граждане смогут получать необходимую информацию, которая будет полезна в работе самих органов местного самоуправления, а также бизнеса и общественности. Это позволит самим общинам лучше упорядочить имеющиеся ресурсы общины и использовать их более эффективно в интересах общины", - заверила она.

Она также добавила, что поддержанный парламентом законопроект вступит в силу постепенно - это произойдет через 3 месяца со дня его обнародования. На период военного положения и через 30 дней после его завершения вместо онлайн-трансляций будет действовать требование публиковать видеозаписи заседаний.

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Местное самоуправлениеЕлена Шуляк