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Рада підтримала відновлення е-декларування в першому читанні: Шуляк пояснила деталі

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Четвер 27 липня 2023 16:48
Рада підтримала відновлення е-декларування в першому читанні: Шуляк пояснила деталі Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроект № 9534 про відновлення е-декларування. Це рішення підтримали 299 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Законопроект передбачає, що особи, які у 2022–2023 роках не подали декларацію, мають це зробити не пізніше 90 календарних днів із дня набрання чинності законом. Винятком є лише військовослужбовці та члени їхньої родини, а також ті, хто перебуває на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій", - зазначила Шуляк.

За її словами, такі особи мають подати декларацію протягом 90 днів:

  • із дня визначення дати завершення бойових чи тимчасової окупації для території, де перебуває людина;
  • із дня повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи;
  • із дня припинення повноважень чи переведення на посади, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях;
  • із дня припинення або скасування воєнного стану.

Нардеп наголосила, що до припинення або скасування воєнного стану декларації будуть відображатися у відкритому доступі у Єдиному державному реєстрі декларацій, але без деяких даних.

"Йдеться про реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження. місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, номера рахунку в банківській чи іншій фінансовій установі, відомості про населені пункти, де розташовані об’єкти, які зазначаються у декларації, або де розташоване місце фактичного проживання, зареєстроване місце проживання, ПІБ всіх інших осіб зазначених у декларації, крім суб’єкта декларування", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що законопроект також відновлює спеціальні перевірки, які були припинені на час дії воєнного стану. Це стосується і тих осіб, які були призначені на посади без них.

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Олена Шуляк Верховна рада
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