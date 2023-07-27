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Совет поддержал восстановление е-декларирования в первом чтении: Шуляк объяснил детали

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Четверг 27 июля 2023 16:48
Совет поддержал восстановление е-декларирования в первом чтении: Шуляк объяснил детали Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №9534 о возобновлении е-декларирования. Это решение было поддержано 299 народными депутатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Законопроект предусматривает, что лица, которые в 2022–2023 годах не подали декларацию, должны это сделать не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу закона. Исключением являются только военнослужащие и члены их семьи, а также находящиеся на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий", - отметила Шуляк.

По ее словам, такие лица должны подать декларацию в течение 90 дней:

  • со дня определения даты завершения боевых или временной оккупации на территории, где находится человек;
  • со дня возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы;
  • со дня прекращения полномочий или перевода на должности, не предусматривающие непосредственное участие в боевых действиях;
  • со дня прекращения или отмены военного положения.

Нардеп подчеркнула, что до прекращения или отмены военного положения декларации будут отображаться в открытом доступе в Едином государственном реестре деклараций, но без некоторых данных.

"Речь идет о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или номере паспорта гражданина Украины, месте жительства, дате рождения. местонахождении объектов, которые приводятся в декларации, номера счета в банковском или ином финансовом учреждении, сведения о населенных пунктах, где расположены объекты, которые указываются в декларации, или где расположено место фактического проживания, зарегистрировано место жительства, ФИО всех других лиц, указанных в декларации, кроме субъекта декларирования", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что законопроект также возобновляет специальные проверки, прекращенные на время действия военного положения. Это касается и тех лиц, которые были назначены без них.

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