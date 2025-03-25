Рада підтримала прискорення будівництва мереж мобільного зв'язку: що зміниться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Відповідно до законопроєкту, мобільні оператори вдвічі швидше отримуватимуть землю в оренду для будівництва мереж мобільного зв'язку. Якщо раніше процедура оформлення землі займала близько шести місяців, то найближчим часом цей термін скоротиться до трьох. Також це дозволить надати жителям віддалених районів стабільний мобільний зв'язок й забезпечить покриття 4G вздовж автодоріг.

У тому ж числі законопроєкт дозволить прискорити відновлення зв'язку на деокупованих територіях.

"Через пошкодження багато станцій мобільного звʼязку не придатні для використання, тому операторам потрібні ділянки для будівництва нових. Завдяки новому закону оператори зможуть розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу, швидше будувати нові базові станції і повертати зв’язок та інтернет українцям", - пише Мінцифри.

Зазначається, що одна з пріоритетних цілей відомства до 2030 року - забезпечити 98% населення якісним мобільним зв'язком у кожному куточку України.

Наразі ж очікується підписання законопроєкту президентом Володимиром Зеленським.