Рада підтримала інвесторів в добудові "зелених" електростанцій

Парламент 10 червня прийняв у другому читанні законопроект №5322 про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (так званий закон про RЕМІТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідний законопроект, також має зміни до законодавства щодо продовження дії договорів pre-PPA ("зеленого" тарифу) та продовження термінів дії технічних умов для добудови проєктів зеленої енергетики.

Як відомо, 28 квітня комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав законопроект з такими правками на розгляд парламенту. Це дозволить добудувати вітроелектростанції, будівництво яких зупинилось на початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Українська асоціація вітрової енергетики закликала народних депутатів підтримати законопроект №5322, який дозволить додати понад 200 МВт потужностей вітроенергетики в енергосистему.