Рада перейменувала один з районів Кіровоградської області

Фото: Верховна рада (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Район буде перейменований на Кропивницький

Верховна рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №4906 про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосував 231 нардеп.

Так, район буде перейменований на Кропивницький.

"Перейменувати Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування", - сказано у тексті проекту.

Нагадаємо, в липні 2016 року Верховна рада підтримала проект постанови №4222 "Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність до вимог закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки". Кіровоград був перейменований у Кропивницький.

Таке рішення підтримали 230 парламентарів.

РБК-Україна також повідомляло раніше, що в травні 2016 року біля будівлі Верховної ради України до трьох сотень активістів протестували проти перейменування Кіровограда.

Додамо також, що сьогодні парламент розгляне питання перейменування Кіровоградської області на Кропивницькую. А саме направлення відповідного законопроекту на розгляд Конституційного суду України.