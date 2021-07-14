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Рада переименовала День защитника Украины

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Киев, Среда 14 июля 2021 15:02
Рада переименовала День защитника Украины Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада переименовала праздник День защитника Украины, который отмечается 14 октября и является государственным выходным. Теперь он будет называться Днем защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.

Закон поддержали 317 народных депутатов. В пояснительной записке говорится, что переименование будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе.

День защитника Украины отмечается с 2014 года, с 2015 года 14 октября является нерабочим днем. До этого в этот день отмечался День украинского казачества. Кроме того, 14 октября считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).

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