Рада перейменувала День захисника України
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначається 14 жовтня і є державним вихідним. Тепер він буде називатися Днем захисників і захисниць України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту.
Закон підтримали 317 народних депутатів. У пояснювальній записці йдеться, що перейменування сприятиме гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі.
День захисника України відзначається з 2014 року, з 2015 року 14 жовтня є неробочим днем. До цього в цей день відзначався День українського козацтва. Крім того, 14 жовтня вважається днем заснування Української повстанської армії (УПА).