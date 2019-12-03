Рада відтермінувала екологічні вимоги "Євро-6" для нових авто

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Закон відстрочить до 1 січня 2025 року вимоги "Євро-6"

Парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №2078-1 "Про внесення змін до закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" про міжнародні екологічні вимоги для деяких транспортних засобів", передає кореспондент РБК-Україна.

За основу документ підтримали 360 нардепів, після чого він був прийнятий в цілому 356 голосами парламентарів.

Документом передбачено перенесення терміну запровадження екологічних вимог Євро-6 для нових легкових автомобілів при їх виробництві та імпорті.

Зокрема, закон відстрочить до 1 січня 2025 року вимогу до транспортних засобів відповідати екологічним стандартам "Євро-6".

Законопроектом вносяться зміни до статті 2 закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо можливості ввезення в Україну, виробництва та реєстрації після 1 січня 2020 року транспортних засобів, які вироблені в Україні або ввезення на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно і які мають чинний сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, який підтверджує, що конструкція даного авто відповідає екологічним нормам не нижче рівня "Євро-5"

РБК-Україна писало, що 1 листопада Раді рекоменовали відстрочити екологічні вимоги "Євро-6" для нових авто.

Нагадаємо, Рада у вересні відклала введення штрафів за нерозмитнені авто на іноземній реєстрації, так звані "евробляхи" ще на 3 місяці.