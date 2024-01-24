Рада не отримувала від Міноборони доопрацьований законопроект щодо мобілізації, - нардеп

Що передувало

Вранці середи, 24 січня, деякі ЗМІ опублікували інформацію щодо того, що Рада вже отримала доопрацьований законопроект про мобілізацію. А вже завтра він нібито мав бути представлений на робочій групі.

Реакція чиновників

Пізніше нардепи відреагували на цю інформацію. Зокрема Олександр Завітневич, заявив, що ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроект щодо мобілізації та проходження військової служби.

"Станом на зараз ( 17:10 середи, 24 січня - ред.) жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило", - написав він.

При цьому Завітневич заявив, що як тільки такий документ з’явиться то про це буде повідомлено з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту.

"Ще раз просимо представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами", - підкреслив він.

Більш детально про те, чому уряд відкликав свій законопроєкт читайте матеріалі РБК-Україна "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою".

Додамо, спікер ВРУ Руслан Стефанчук розповідав, які зауваження до "мобілізаційного" законопроєкту Рада передала уряду. Серед них обмеження конституційних прав громадян, залучення до війська людей з інвалідністю III групи, прийнятність "електронного розв'язання питань" обліку військовозобов'язаних, а також низка соціальних гарантій для військових.

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