Рада отправила на доработку законопроект о госрегулировании производства сахара

Документ отправили на повторное второе чтение

Верховная рада Украины отправила на повторное второе чтение в комитет законопроект №4532 "О признании утратившими силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара", передает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение после ряда неудачных попыток проголосовал 231 депутат ВР.

"Фактически государством для регулирования рынка сахара используются не столько экономические, сколько административные методы. Экономическими последствиями влияния закона стало торможение выращивания сахарной свеклы и работы сахарных заводов, которые не могут реализовать сахар, когда рыночная цена становится ниже минимальной, а также деформация рынка, вызванная переработкой по давальческой схеме, избыточное количество операторов и посредников, занимающихся торговлей сахаром", - подчеркивали авторы проекта закона.

Учитывая вышесказанное и в связи с изменениями, которые произошли на внутреннем и мировом рынках сахара, необходимость в административном регулировании, введенном законом о госрегулировании производства и реализации сахара, потеряла актуальность.

В связи с этим предлагалось отменить закон "О государственном регулировании производства и реализации сахара" и закон "О внесении изменения в статью 5 закона "О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции", которым предусмотрена норма об обязательных минимальных ценах на реализацию (продажу) сахарной свеклы для производства сахара квоты "А" и сахара квоты "А".

Напомним, в мае данный законопроект за основу поддержали 242 нардепа.

В Украине с 1 июля прошлого года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины об отмене государственного регулирования цен на ряд товаров и услуг.