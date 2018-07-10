Рада відправила на доопрацювання законопроект про держрегулювання виробництва цукру

Документ відправили на повторне друге читання

Верховна рада України відправила на повторне друге читання у комітет законопроект №4532 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру", передає кореспондент РБК-Україна.

За таке рішення після низки невдалих спроб проголосував 231 депутат ВР.

"Фактично державою для регулювання ринку цукру використовуються не стільки економічні, скільки адміністративні методи. Економічними наслідками впливу закону стало гальмування вирощування цукрових буряків і роботи цукрових заводів, які не можуть реалізувати цукор, коли ринкова ціна стає нижчою за мінімальну, а також деформація ринку, викликана переробкою за давальницькою схемою, надмірна кількість операторів і посередників, що займаються торгівлею цукром", - підкреслювали автори проекту закону.

З огляду на вищесказане і у зв'язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках цукру, необхідність в адміністративному регулюванні, введеному законом про держрегулювання виробництва і реалізації цукру, втратила актуальність.

У зв'язку з цим пропонувалося скасувати закон "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" та закон "Про внесення зміни до статті 5 закону "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", яким передбачена норма про обов'язкові мінімальні ціни на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" і цукру квоти "А".

Нагадаємо, у травні даний законопроект за основу підтримали 242 нардепи.

В Україні з 1 липня минулого року набула чинності постанова Кабінету міністрів України про скасування державного регулювання цін на ряд товарів і послуг.