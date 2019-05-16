Рада отправила на доработку закон об уменьшении количества комитетов

Фото: глава парламента Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Количество комитетов предлагалось сократить до 20

Верховная рада Украины отправила на повторное второе чтение в профильный комитет законопроект №6256 о реформе парламента, которым предлагалось предусмотреть, что в Раде девятого созыва, состав которой будет сформирован на выборах, проводимых по пропорциональной системе, будет создано не более 20 комитетов. Такое решение после ряда неудачных голосований поддержали 229 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В первом чтении предлагалось, что комитеты должны четко соотноситься со сферами деятельности министерств правительства.

В ходе рассмотрения во втором чтении глава парламента Андрей Парубий под стенограмму уточнил, что комитеты будут формироваться без привязки к министерствам Кабинета министров Украины.

Напомним, данный закон в первом чтении за основу Рада поддержала в апреле 2018 года.

Как писало РБК-Украина, Парубий в начале недели анонсировал, что в четверг Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос реформы парламента. Спикер ВР напомнил, что в прошлый раз нардепы не смогли консолидироваться для рассмотрения этого вопроса.

Так, на прошлой пленарной неделе спикер ВР заявил, что в Верховной раде недостаточно голосов для рассмотрения законопроектов по реформе парламента. Так, во время сигнального голосования один из законопроектов о реформе парламента №7550 поддержали лишь 163 народных депутата. Поэтому нардепы так и не перешли к его рассмотрению.

Добавим также, спикер Рады подчеркивал, что роль украинского парламента должна быть усилена путем принятия ряда законов, среди которых проект закона о реформе парламента, а именно о распределении комитетов в парламенте.