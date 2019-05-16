ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада відправила на доопрацювання закон про зменшення кількості комітетів

Новини » Політика    16.05.2019 - 12:01
Рада відправила на доопрацювання закон про зменшення кількості комітетів
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кількість комітетів пропонувалося скоротити до 20

Верховна рада України відправила на повторне друге читання у профільний комітет законопроект №6256 про реформу парламенту, яким пропонувалося передбачити, що в Раді дев'ятого скликання, склад якої буде сформований на виборах, що проводяться за пропорційною системою, буде створено не більше 20 комітетів. Таке рішення після низки невдалих голосувань підтримали 229 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

У першому читанні пропонувалося, що комітети повинні чітко співвідноситися зі сферами діяльності міністерств уряду.

У ході розгляду в другому читанні глава парламенту Андрій Парубій під стенограму уточнив, що комітети будуть формуватися без прив'язки до міністерств Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, даний закон у першому читанні за основу Рада підтримала в квітні 2018 року.

Як писало РБК-Україна, Парубій на початку тижня анонсував, що в четвер Верховна рада України може розглянути питання реформи парламенту. Спікер ВР нагадав, що минулого разу нардепи не змогли консолідуватися для розгляду цього питання.

Так, на минулому пленарному тижні спікер ВР заявив, що у Верховній раді недостатньо голосів для розгляду законопроектів щодо реформи парламенту. Так, під час сигнального голосування один із законопроектів про реформу парламенту №7550 підтримали лише 163 народних депутата. Тому нардепи так і не перейшли до його розгляду.

Додамо також, спікер Ради підкреслював, що роль українського парламенту має бути посилена шляхом прийняття ряду законів, серед яких проект закону про реформу парламенту, а саме про розподіл комітетів у парламенті.

Рада прийняла закон для введення посади оперативників у ДБР Рада провалила закон про продовження експерименту щодо патронату над дитиною
Теми: Засідання Ради
Новини України реформиВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся