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Рада відправила на доопрацювання проект про регулювання діяльності Українського культурного фонду

НовиниПолітика    19.06.2018 - 13:36
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Проектом пропонувалася легітимізація внесків міжнародних та іноземних структур, як джерел формування коштів Фонду

Парламент не підтримав за основу в першому читанні законопроект №8266 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду", передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи прийняли рішення відправити проект закону на доопрацювання у комітет, за це проголосували 235 парламентарів.

Так, у березні 2017 року Верховна рада прийняла закон "Про Український культурний фонд". Документ спричинив ряд організаційних та правових колізій, адже далеко не всі норми чинних законів України готові сприйняти таку реформу.

Зокрема, проектом пропонувалося уточнити статус Українського культурного фонду як неприбуткової організації, здатної набувати цивільні права і обов’язки відповідно до цивільного законодавства.

Законопроект передбачав:

  • уточнення правового статусу Українського культурного фонду;
  • введення дефініції поняття "проект", що використовується у законі;
  • удосконалення процедур, пов’язаних з підтримкою проектів Українським культурним фондом;
  • легітимізація внесків міжнародних та іноземних структур, як джерела формування коштів Фонду;
  • усунення протиріч з законом "Про культуру" та законом "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

Нагадаємо, у кінці минулого року віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко анонсував, що Український культурний фонд має запрацювати на повну потужність з 1 січня 2018 року.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Культура, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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