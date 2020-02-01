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Рада может отменить бумажные трудовые книжки

Новости » Общество     01.02.2020 - 03:55
Рада может отменить бумажные трудовые книжки
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Решение может быть принято в феврале

В феврале 2020 года Верховная рада может принять законопроект о ликвидации бумажных трудовых книжек. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, соответствующий законопроект уже передан в парламент и он ждет на рассмотрение.

"Отмена бумажек - моя любимая тема. Для того, чтобы это произошло мы уже провели все необходимую организационную работу. Сейчас законопроект ждет свого голосования в Верховной раде. Надеюсь, что в течение февраля он будет проголосован. А сразу на следующий день после публикации украинцы будут иметь опцию по крайней мере - хотят ли они иметь эту бумажную трудовую книжку или нет", - заявил Дубилет.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет заявил про отменуобязательную для государственных органов процедуру дублирования электронных деклараций в бумажной форме. Правительство также отменило процедуру передачи пакета бумажных документов в налоговую.

Добавим, что ранее Пенсионный фонд создал новый сервис на веб-портале электронных услуг, который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности, - "Электронная трудовая книжка".

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