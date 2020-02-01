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Рада може скасувати паперові трудові книжки

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 04:04
Рада може скасувати паперові трудові книжки
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Украина)

Рішення може бути ухвалене в лютому

У лютому 2020 року Верховна рада може ухвалити законопроект про ліквідацію паперових трудових книжок. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, відповідний законопроект уже передано до парламенту і він чекає на розгляд.

"Скасування папірців моя улюблена тема. Для того, щоб це відбулось ми вже провели всі необхідну організаційну роботу. Зараз законопроект чекає своє голосування у Верховній раді. Сподіваюсь, що протягом лютого він буде проголосований. А відразу на наступний день після публікації українці матимуть опцію принаймні - хочуть вони мати цю паперову трудову книжку, або не мати", - заявив Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дмитро Дубілет заявив, що було скасувано обов'язкову для державних органів процедуру дублювання електронних декларацій у паперовій формі. Уряд також касував процедуру передачі пакету паперових документів до податкової.

Додамо, що раніше Пенсійний фонд створив новий сервіс на веб-порталі електронних послуг, який дозволяє громадянам переглядати відомості про трудову діяльність, - "Електронна трудова книжка".

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