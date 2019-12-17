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Рада відхилила постанову про забезпечення рішень КСУ щодо пільг чорнобильцям

Новини » Політика     17.12.2019 - 11:52
Рада відхилила постанову про забезпечення рішень КСУ щодо пільг чорнобильцям
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Кабінету міністрів дали кілька доручень щодо пільг

Верховна рада України відхилила проект постанови №2124 "Про забезпечення виконання рішень Конституційного суду України у сфері соціального захисту населення". За таке рішення проголосували 240 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Кабінету міністрів невідкладно доручили:

  • прийняти нормативно-правові акти, надати свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із ЗУ "Про пенсійне забезпечення", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" з урахуванням положень, які відновили свою силу на підставі відповідних рішень КСУ;
  • подати на розгляд ВР пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету України на 2019 рік для забезпечення виконання положень зазначених законів.

Також пропонувалося доручити Мінсоцполітики забезпечити надання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування роз'яснення щодо виконання законів України з урахуванням положень, які відновили свою силу на підставі рішень КСУ.

Раніше комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів запропонував Кабміну розробити проекти законів про відновлення пільг і виплат громадянам, постраждалим від аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, влітку 2018 року Конституційний суд України ухвалив рішення, яким визнав неконституційним скасування або обмеження пільг чорнобильцям.

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