Рада может отказаться от пленарных заседаний из-за ужесточения карантина в январе

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил изменить календарный план работы парламента в январе из-за ужесточения карантина. Нардепы не будут проводить пленарные заседания в это время.

Об этом он рассказал в ходе заседания согласительного совета Верховной рады.

Корниенко отметил, что депутаты в этот период также не смогут работать с избирателями.

"Предлагаю недели с 11 по 15 января и с 18 по 22 сделать неделями работы в комитетах… а неделю с 25 по 29 января сделать пленарной", - сказал нардеп.

Календарный план работы ВР в январе сейчас предусматривает, что нардепы должны работать в пленарном режиме с 12 по 15 и с 19 по 22 января.

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада будет работать при жестком карантине, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Однако пока не известно, в каком именно формате.

Разумков напомнил, что во время пандемии парламент менял график работы, работал в комитетах и меньше собирался в зале пленарных заседаний, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Как писало РБК-Украина, правительство предусмотрело усиление карантина в период с 8 по 24 января. Работу общественного транспорта останавливать не будут.