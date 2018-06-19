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Рада звільнила від ПДВ ввезення необхідної для ООС продукції

НовиниПолітика    19.06.2018 - 17:32
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Серед такої продукції - спецзасоби індивідуального захисту та тканини для виготовлення бронежилетів

Парламент підтримав за основу та в цілому законопроект №8349 "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо відносин, пов'язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 229 нардепів.

Зміни, що будуть внесені до Податкового кодексу України, спрямовані на:

  • збереження існуючих пільг зі сплати військового збору з доходів у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших осіб, які братимуть участь уже не в АТО, а в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
  • здешевлення вартості продукції, необхідної для здійснення ООС, та недопущення збільшення витрат держбюджету чи зменшення обсягу закупівель необхідної продукції для цілей оборони у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у разі їх здійснення не одночасно з антитерористичною операцією.

Законопроектом передбачено поширення пільг зі сплати військового збору з доходів у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших осіб на період здійснення ООС.

Документом звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України на період ООС:

  • спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори); бронежилети, виготовлені відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, ЗСУ та інших військових формувань, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь в ООС;
  • ниток та тканин (матеріалыв) для виготовлення бронежилетів та шоломів;
  • лікарських засобів та медичних виробів, що призначені для використання закладами охорони здоров’я, учасниками АТО, особами, що беруть участь в ООС для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення АТО та/або ООС та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я. При цьому до таких товарів із заходів нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності, встановлених цим Кодексом та законами України, застосовується спрощений порядок надання разових дозволів на ввезення лікарських засобів та медичних виробів, який затверджується Кабінетом міністрів України. Обсяги ввезення зазначених товарів визначаються урядом;
  • продукції оборонного призначення, визначеної такою згідно з пунктом 9 статті 1 закону "Про державне оборонне замовлення".

Нагадаємо, раніше сьогодні Рада внесла зміни до низки законів для соцзахисту військових у зв'язку із завершенням АТО.

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Теги публікації: НДС, Верховна Рада, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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