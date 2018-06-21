Парламент не поддержал создание единого реестра потребителей газа

Создание реестра предусматривалось законом о нацбезопасности

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности", которым планировалось предусмотреть создание единого реестра потребителей газа, передает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 248 депутатов Рады.

Документом предлагалось создать единую базу абонентов - потребителей природного газа. Однако эту правку ко второму чтению под номером 419 отклонили во время рассмотрения.

Правкой в законе предлагалось предусмотреть, что единая база абонентов - это единая база данных о потребителях газа, созданная с помощью автоматизированных компьютерных систем с целью достижения полного коммерческого (приборного) учета объемов природного газа в Украине, в которой с учетом требований законодательства о защите персональных данных вносится информация о каждом таком потребителе.

Предлагалось установить, что администратором единой базы абонентов - потребителей природного газа, ответственным за ее ведение, является субъект хозяйствования, действующий на основании лицензии на транспортировку природного газа.

Планировалось также определить, что операторы газотранспортных систем, операторы газораспределительных систем обязаны подавать и обновлять информацию о всех потребителей, присоединенных к газотранспортным и газораспределительным систем таких операторов, администратору единой базы абонентов потребителей природного газа.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на данный момент компанией НАК "Нафтогаз Украины" монополизированы практически все сегменты газового рынка: внутренняя добыча газа, импорт газа и контроль над магистральными газопроводами и подземными хранилищами.