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Парламент схвалив створення єдиного реєстру споживачів газу

НовиниЕнергетика    21.06.2018 - 13:07
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Створення реєстру передбачено законом про нацбезпеку

Парламент підтримав у другому читанні законопроект №8068 "Про національну безпеку", яким передбачається створення єдиного реєстру споживачів газу, передає кореспондент РБК-Україна.

За законопроект проголосували 248 депутатів Ради.

Так, документом визначається, що єдина база абонентів - споживачів природного газу - це єдина база даних про споживачів природного газу, створена за допомогою автоматизованих комп’ютерних систем з метою досягнення повного комерційного (приладового) обліку обсягів природного газу в Україні, до якої з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних вноситься інформація про кожного такого споживача.

Вказано, що адміністратором єдиної бази абонентів - споживачів природного газу, відповідальним за її ведення, є суб’єкт господарювання, що діє на підставі ліцензії на транспортування природного газу.

Повний перелік інформації про споживачів природного газу, підстави, порядок перевірки та внесення такої інформації, права та обов’язки, строки і порядок подання суб’єктами ринку природного газу інформації адміністратору єдиної бази абонентів - споживачів природного газу, процедура доступу до єдиної бази абонентів - споживачів природного газу визначаються у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів.

Відповідно до закону, оператори газотранспортних систем, оператори газорозподільних систем зобов'язані подавати та оновлювати інформацію про всіх споживачів, приєднаних до газотранспортних та газорозподільних систем таких операторів, адміністратору єдиної бази абонентів споживачів природного газу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на даний момент компанією НАК "Нафтогаз України" монополізовані практично всі сегменти газового ринку: внутрішній видобуток газу, імпорт газу і контроль над магістральними газопроводами та підземними сховищами.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Служба безпеки України, потребители, газ, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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