Рада одобрила за основу закон о госзакупках препаратов для лечения редких болезней

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовал 301 нардеп.

Ранее в комитете по вопросам здоровья нации подчеркивали, что на финансирование за счет государственного бюджета лечения всех орфанных больных в этом году выделили 1,7 млрд гривен.

Отмечалось, что это больше, чем в 2020 году, однако все равно недостаточно. Средства выделяются только на 14 из 275 орфанных заболеваний, включенных в перечень Министерства здравоохранения.

Закон урегулирует госзакупки лекарств для орфанных больных. Как только процедура договоров управляемого доступа заработает, ГП "Медицинские закупки Украины" сможет проводить закупки лекарственных средств для таких больных.

Документ определяет, что действие закона "О публичных закупках" до 31 декабря 2023 не распространяется на случаи, если предметом закупки являются оригинальные (инновационные) лекарства, подлежащие закупке по договорам управляемого доступа (ДУД).

В законе прописано обнародование в электронной системе закупок информации о международном непатентованном названии (при наличии), торговом названии, форме выпуска и дозировке препарата, в отношении которого заключен ДУД, а также о заявителе, уполномоченном представителе заявителя (при наличии), сроке действия ДУД и ежегодный отчет по результатам мониторинга ДУД.

Предусмотрено, что для определения целесообразности заключения договора управляемого доступа необходимо провести государственную оценку медицинских технологий в отношении лекарства, которое могут поставлять в соответствии с таким договором.

Перечень лекарственных средств, закупаемых по ДУД, утверждает Кабинет министров по согласованию с комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.