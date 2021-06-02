Рада схвалила за основу закон про держзакупівлі препаратів для лікування рідкісних хвороб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосував 301 нардеп.

Раніше в комітеті з питань здоров'я нації підкреслювали, що на фінансування за рахунок державного бюджету лікування усіх орфанних хворих у цьому році виділили 1,7 млрд гривень.

Зазначалося, що це більше, ніж у 2020 році, проте все одно недостатньо. Кошти виділяються тільки на 14 з 275 орфанних захворювань, включених до переліку Міністерства охорони здоров'я.

Закон врегульовує держзакупівлі ліків для орфанних хворих. Як тільки процедура договорів керованого доступу запрацює, ДП "Медичні закупівлі України" зможе проводити закупівлі лікарських засобів для таких хворих.

Документ визначає, що дія закону "Про державні закупівлі" до 31 грудня 2023 року не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є оригінальні (інноваційні) ліки, що підлягають закупівлі за договорами керованого доступу (ДКД).

У законі прописане оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про міжнародну непатентовану назву (при наявності), торгову назву, форму випуску і дозування препарату, щодо якого укладено ДКД, а також про заявника, уповноваженого представника заявника (за наявності), термін дії ДКД і щорічний звіт за результатами моніторингу ДКД.

Передбачено, що для визначення доцільності укладення договору керованого доступу необхідно провести державну оцінку медичних технологій щодо ліків, які можуть поставляти відповідно до такого договору.

Перелік лікарських засобів, що закуповуються за ДКД, затверджує Кабінет міністрів за узгодженням з комітетом з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.