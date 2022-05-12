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Рада одобрила конфискацию по решению суда имущества тех, кто поддерживает российскую агрессию

Фото: Рада поддержала закон о конфискации имущества россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада поддержала предложения президента к закону о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. Согласно документу конфискация имущества тех, кто поддерживает российскую агрессию, будет происходить по решению суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7194.

Отметим, Рада 3 марта приняла закон "Об основах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 10 мая заявил, что правительство утвердило документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

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