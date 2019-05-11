Рада обратится к ООН из-за давления на коренные народы в РФ

На этой пленарной неделе Верховная рада планирует обратится к международным организациям с целью осуждения давления на коренные народы в России. Соответствующий проект постановления может быть включен в повестку дня на заседании парламента 14 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

Инициаторами принятия постановления выступили около 20 народных депутатов. В частности, среди них глава комитета по иностранным дело Анна Гопко, глава фракции БПП Артур Герасимов и заместитель председателя фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

Так, Рада планирует призвать ООН, ПАСЕ, ПА НАТО и парламенты других стран осудить системные нарушения прав коренных народов России.

"Проект постановления № 10125 - "Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по поводу осуждения нарушения прав коренных народов в Российской Федерации"- для включения в повестку дня", - говорится на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раду внесли проект постановления №10125 об обращении ВР к международному сообществу об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

По словам главы комитета по иностранным делам Анны Гопко, Кремль усилил политическое давление на коренные народы на территории Российской Федерации.

В частности, речь идет о системных нарушениях прав народов Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов России.