Рада обере трьох суддів КСУ за своєю квотою

Апарат Верховної ради оголосив про початок конкурсного відбору кандидатур на три вакантні посади судді Конституційного суду України. Рішення ухвалено за поданням Комітету з питань правової політики від 20 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайт Ради .

Згідно з повідомленням, Апарат Верховної ради приймає документи від осіб, які претендують на участь у такому відборі, протягом десяти днів. Прийом документів завершується 30 січня 2023 року.

Нагадаємо, склад Конституційного суду становить 18 суддів. Президент, Верховна рада та з’їзд суддів України призначають по шість суддів КСУ.