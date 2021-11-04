UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада назначила нового министра стратегических отраслей: кто получил должность

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины назначила министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Им стал Павел Рябикин.

Соответствующее решение поддержали народные депутаты, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Назначение Рябикина министром стратегических отраслей Украины поддержали 237 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 197 за.
  • ОПЗЖ - 0 за.
  • "Европейская солидарность" - 0 за.
  • "Батьківщина" - 0 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Группа "За майбутнє" - 14 за.
  • Группа "Довіра" - 19 за.

Что известно о Рябикине

Работал заместителем министра транспорта и связи Украины, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании и занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

С 23 марта 2017 года он был генеральным директором международного аэропорта "Борисполь". Затем возглавил Государственную таможенную службу Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павел Рябикин