Рада назначила нового министра стратегических отраслей: кто получил должность

Верховная рада Украины назначила министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Им стал Павел Рябикин.
Соответствующее решение поддержали народные депутаты, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Назначение Рябикина министром стратегических отраслей Украины поддержали 237 народных депутатов.
Как проголосовали фракции:
Работал заместителем министра транспорта и связи Украины, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании и занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации.
С 23 марта 2017 года он был генеральным директором международного аэропорта "Борисполь". Затем возглавил Государственную таможенную службу Украины.