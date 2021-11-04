Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: хто отримав посаду

Верховна рада України призначила міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ним став Павло Рябікін.
Відповідне рішення підтримали народні депутати, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Призначення Рябікіна міністром стратегічних галузей України підтримали 237 народних депутатів.
Як проголосували фракції:
Працював заступником міністра транспорту та зв'язку України, надзвичайним та повноважним послом України у Данії та обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.
З 23 березня 2017 року він був генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль". Потім очолив Державну митну службу України.