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Рада НАТО зробила заяву через остаточний вихід Росії з ДЗЗСЄ

Фото: Рада НАТО зробила заяву через остаточний вихід Росії з ДЗЗСЄ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Країни НАТО вирішили припинити дії Договору щодо загальних збройних сил в Європі (ДЗЗСЄ). Таке рішення було прийнято після того, як Росія остаточно вийшла з угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву, опубліковану Радою НАТО.

"Страни НАТО осуджують рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) та її агресивну війну проти України, що протирічить цілям договору. Вихід Росії є останнім у ряді дій, які систематично піддривають євроатлантичну безпеку", - йдеться в нім.

У Раді НАТО вважають, що Росія продовжує демонструвати зневагу до контролю над озброєннями, у тому числі до ключових принципів взаємності, транспарентності, дотримання, верифікації та згоди країни, що приймає, і підриває заснований на правилах міжнародний порядок.

"Визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменю архітектури євроатлантичної безпеки, ситуація, в якій держави-члени НАТО - учасниці договору дотримуються його, а Росія - не дотримується, була б неприйнятною. Внаслідок цього, держави-члени НАТО - учасниці договору мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на такий термін, який буде потрібний, відповідно до своїх прав відповідно до міжнародного права. Це рішення повністю підтримують усі держави-члени НАТО", - наголошується в заяві.

При цьому, держави-члени НАТО зберігають єдність у своїй прихильності до ефективного контролю над звичайними озброєннями як ключового елементу євроатлантичної безпеки, беручи до уваги ситуацію, що склалася в галузі безпеки та безпека всіх членів НАТО.

"Це доповнює побудову Альянсу у сфері стримування та оборони, яке держави-члени вирішили ще більше зміцнити", - резюмують у Раді.

Остаточний вихід Росії із Договору

Участь Росії в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) була припинена ще в 2007 році. З 00:00 7 листопада за заявою МЗС РФ, "завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору". Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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