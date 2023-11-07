Совет НАТО сделал заявление из-за окончательного выхода России из ДОВСЕ

"Страны НАТО осуждают решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и ее агрессивную войну против Украины, противоречащую целям договора. Выход России является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность", - говорится в нем.

В Совете НАТО считают, что Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю над вооружениями, в том числе к ключевым принципам взаимности, транспарентности, соблюдения, верификации и согласия принимающей страны, и подрывает основанный на правилах международный порядок.

"Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, в которой государства-члены НАТО - участники договора соблюдают его, а Россия - не соблюдает, была бы неприемлемой. Вследствие этого, государства-члены НАТО - участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву. Это решение полностью поддерживают все государства-члены НАТО", - отмечается в заявлении.

При этом, государства-члены НАТО сохраняют единство в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, принимая во внимание сложившуюся обстановку в области безопасности и безопасность всех членов НАТО.

"Это дополняет построение Североатлантического союза в области сдерживания и обороны, которое государства-члены решили еще более укрепить", - резюмируют в Совете.

Окончательный выход России из Договора

Участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) было приостановлено еще в 2007 году. С 00:00 7 ноября по заявлению МИД РФ, "завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора". Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.