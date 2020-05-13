Рада направила на доопрацювання закон про Фонд гарантування кредитів для фермерів

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За направлення проголосували 237 депутатів Ради

Парламент провалив законопроект №3205 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві", а альтернативний до нього №3205 направив на повторне перше читання, передає кореспондент РБК-Україна.

За направлення проголосували 237 депутатів Ради.

Документом визначалися особливості створення та діяльності фонду, який є спеціалізованою небанківською фінансовою установою, яка створюється державою в особі Кабінету міністрів, учасниками якої можуть бути, крім держави, інші юридичні особи.

У пояснювальній записці підкреслювалося, що метою відомства є підтримка малих і середніх суб'єктів підприємництва (у власності та/або користуванні яких знаходяться землі сільськогосподарського призначення в обсягах, що не перевищують 200 гектарів), що здійснюють первинне виробництво с/г продукції шляхом гарантування виконання зобов'язань таких суб'єктів за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Нагадаємо, 24 квітня цей закон зняли з порядку денного. Тоді президент Володимир Зеленський звернувся до Ради "з повторним листом про проведення повторного позачергового засідання з уточненим порядком дня".