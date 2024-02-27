Рада напрацьовує низку нових законопроектів, які посилюватимуть антикорупційний курс, - Шуляк

Наразі в парламенті напрацьовують низку нових законопроектів, які посилюватимуть антикорупційний курс в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"На початку минулого року 98% українців вважали війну найголовнішою проблемою, а корупція посідала друге місце, оскільки 77% громадян вбачали в цьому серйозну проблему. Втім, вже до кінця 2023 року страхи війни та руйнувань стали дещо меншими, тоді як корупційні ризики зараз турбують українців навпаки на 11% більше. Також дещо зменшився відсоток людей, яких найбільше турбують руйнування інфраструктури і житла - з 87% до 82%”, - зазначила Шуляк.

Нардеп уточнила: корупцію найбільшим ризиком для України українці вважають одразу за двома параметрами: відсутністю контролю та масштабами розкрадання бюджетних коштів.

Втім, Україна продовжує працювати у антикорупційному напрямку - одним з останніх успішних кейсів стала державна програма компенсацій за пошкоджене і знищене в результаті російської збройної агресії житло.

"Завдяки "єВідновленню" ми довели, що мінімізація корупційних ризиків - цілком реальна історія. Тому наша задача - зробити так, щоби послуги, які сьогодні надає держава, надавалися максимально без залучення чиновника. Прагнемо, щоб чиновники на різних рівнях - центральному, місцевому, - не втручалися в процеси у ручному режимі, а послуги надавалися автоматично. Вже є досвід надання різних послуг через "Дію", зокрема видачу житлових сертифікатів за вщент зруйноване житло чи коштів на відновлення пошкодженого, коли не треба збирати довідки та стояти годинами в черзі під кабінетом", - наголосила Шуляк.

Вона також розповіла, що серед антикорупційних планів на цей рік - розгляд парламентом двох законопроектів - №4298 та №7283.

Законопроектом №4298 передбачається врегулювати права та функції МДА. Зокрема у редакції до другого читання передбачені:

Надання головам МДА та їх заступникам статусу державних службовців;

Створення кадрового резерву;

МДА Координація МДА діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;

Забезпечення нагляду за законністю дій ОМС;

Збалансована систему призначення за звільнення голів МДА;

Чіткий розподіл повноважень ОДА та РДА.

Законопроект №7283 - про удосконалення механізмів місцевої демократії. Це можливе за рахунок зокрема удосконалення інструменту електронних петицій, проведенню публічних консультацій, громадських обговорень, загальних зборів і участі громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету.

"Для продовження реформи децентралізації законопроєкт №7283 - один з ключових, оскільки він передбачає інструменти реального народовладдя - активну участь людей в життєдіяльності громади не лише на період виборів, а і між ними. Він визначає різні форми роботи територіальної громади щодо питань місцевого значення”, - зазначила парламентар.

Вона також нагадала, що на минулому тижні парламент вже ухвалив важливий законопроект №6401, покликаний забезпечити прозорішу роботу органів місцевого самоврядування.

Серед основних положень законопроєкту публікація відеозаписів сесій і постійних комісій ОМС і навіть прямі трансляції з них, публікація проєктів порядків денних і оприлюднення інформації про результати інвентаризації об’єктів права комунальної власності. Підтриманий парламентом законопроект набиратиме чинність поступово - це відбудеться через 3 місяці з дня його оприлюднення. На період воєнного стану та 30 днів після його завершення замість онлайн-трансляцій буде діяти вимога публікувати відеозаписи засідань.

Нагадаємо, згідно з результатами соціологічного опитування щодо викликів і проблем в Україні, проведеного Transparency International Ukraine, найбільше українців турбує корупція.