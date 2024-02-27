Рада нарабатывает ряд новых законопроектов, которые будут усиливать антикоррупционный курс, - Шуляк

Пока в парламенте нарабатывают ряд новых законопроектов, которые будут усиливать антикоррупционный курс в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В начале прошлого года 98% украинцев считали войну самой главной проблемой, а коррупция занимала второе место, поскольку 77% граждан видели в этом серьезную проблему. Впрочем, уже к концу 2023 года страхи войны и разрушений стали несколько меньше, тогда как коррупционные риски сейчас беспокоят украинцев наоборот на 11% больше, также несколько уменьшился процент людей, которых больше всего беспокоят разрушение инфраструктуры и жилья - с 87% до 82%”, - отметила Шуляк.

Нардеп уточнила: коррупцию наибольшим риском для Украины украинцы считают сразу по двум параметрам: отсутствие контроля и масштабы хищения бюджетных средств.

Впрочем, Украина продолжает работать в антикоррупционном направлении - одним из последних успешных кейсов стала государственная программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии жилье.

"Благодаря "єВідновленню" мы доказали, что минимизация коррупционных рисков - вполне реальная история. Поэтому наша задача - сделать так, чтобы услуги, которые сегодня предоставляет государство, предоставлялись максимально без привлечения чиновника. Стремимся, чтобы чиновники на разных уровнях - центральном, местном, - не вмешивались в процессы в ручном режиме, а услуги предоставлялись автоматически. Уже есть опыт предоставления различных услуг через "Дію", в частности выдачу жилищных сертификатов за полностью разрушенное жилье или средств на восстановление поврежденного, когда не нужно собирать справки и стоять часами в очереди под кабинетом", - подчеркнула Шуляк.

Она также рассказала, что среди антикоррупционных планов на этот год - рассмотрение парламентом двух законопроектов - №4298 и №7283.

Законопроектом №4298 предполагается урегулировать права и функции МГА. В частности, в редакции ко второму чтению предусмотрены:

Предоставление председателям ГГА и их заместителям статуса государственных служащих;

Создание кадрового резерва;

МГА Координация МГА деятельности территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти;

Обеспечение надзора за законностью действий ОМС;

Сбалансированная система назначения за увольнение председателей МГА;

Четкое распределение полномочий ОГА и РГА.

Законопроект №7283 - об усовершенствовании механизмов местной демократии. Это возможно за счет усовершенствования инструмента электронных петиций, проведению публичных консультаций, общественных обсуждений, общего собрания и участия общины в вопросах формирования и распределения местного бюджета.

"Для продолжения реформы децентрализации законопроект №7283 - один из ключевых, поскольку он предусматривает инструменты реального народовластия - активное участие людей в жизнедеятельности общины не только на период выборов, но и между ними. Он определяет различные формы работы территориальной общины по вопросам местного значения", - отметила парламентарий.

Она также напомнила, что на прошлой неделе парламент уже принял важный законопроект №6401, призванный обеспечить более прозрачную работу органов местного самоуправления.

Среди основных положений законопроекта публикация видеозаписей сессий и постоянных комиссий ОМС и даже прямые трансляции по ним, публикация проектов повестки дня и обнародование информации о результатах инвентаризации объектов права коммунальной собственности. Поддержанный парламентом законопроект вступит в силу постепенно - это произойдет через 3 месяца со дня его обнародования. На период военного положения и через 30 дней после его завершения вместо онлайн-трансляций будет действовать требование публиковать видеозаписи заседаний.

Напомним, согласно результатам социологического опроса по поводу вызовов и проблем в Украине, проведенного Transparency International Ukraine, больше всего украинцев беспокоит коррупция.