Рада намерена изменить порядок введения карантина в Украине

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании вопроса введения карантина. Документом предлагается определить перечень ограничительных мер, которые могут временно применяться на период установления карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 17 февраля в Youtube .

Проект закона №6508 за основу поддержали 246 народных депутатов.

В частности, законопроектом предусмотрена возможность временно на период действия карантина устанавливать:

особые условия и режим передвижения населения, пассажирских перевозок, въезда и выезда с территории, на которой введен карантин, пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;

особые условия и режим хозяйственной деятельности, посещение учебных заведений и другие мероприятия определенные законом;

основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали).

Документом устанавливается, что карантин устанавливается на срок, который не превышает двух месяцев. Однако в случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство может принять решение о его продлении.

Проектом также предлагается установить, что решение Кабинета министров Украины об установлении (продлении) карантина для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которые были приняты до вступления в силу этого закона, продолжают действовать до приведения их в соответствие с этим законом, но не более трех месяцев.