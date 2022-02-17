ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада намерена изменить порядок введения карантина в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 17 февраля 2022 14:20
Рада намерена изменить порядок введения карантина в Украине Фото: Рада планирует изменить правила введения карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании вопроса введения карантина. Документом предлагается определить перечень ограничительных мер, которые могут временно применяться на период установления карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 17 февраля в Youtube.

Проект закона №6508 за основу поддержали 246 народных депутатов.

В частности, законопроектом предусмотрена возможность временно на период действия карантина устанавливать:

  • особые условия и режим передвижения населения, пассажирских перевозок, въезда и выезда с территории, на которой введен карантин, пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;
  • особые условия и режим хозяйственной деятельности, посещение учебных заведений и другие мероприятия определенные законом;
  • основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали).

Документом устанавливается, что карантин устанавливается на срок, который не превышает двух месяцев. Однако в случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство может принять решение о его продлении.

Проектом также предлагается установить, что решение Кабинета министров Украины об установлении (продлении) карантина для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которые были приняты до вступления в силу этого закона, продолжают действовать до приведения их в соответствие с этим законом, но не более трех месяцев.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", взгляды украинцев довольно разделены относительно карантинных ограничений в стране. И сторонников, и противников запретов - менее 50%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Верховная рада
NEWS
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
DAILY
Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Алексей Резников: Цель Кремля – не Украина, они хотят, чтобы миру стало страшно