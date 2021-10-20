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Рада начала рассматривать госбюджет-2022

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Киев, Среда 20 октября 2021 11:00
Рада начала рассматривать госбюджет-2022 Фото: Рада начала рассматривать госбюджет-2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины начала рассматривать государственный бюджет на 2022 год. Народные депутаты рассматривают проект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на повестку дня Рады.

Рада рассматривает законопроект 6000 о государственном буджете на 2022 год.

Процедура

Согласно регламенту, проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После подачи народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября.

Верховная рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября.

Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября.

Окончательно закон о государственном бюджете Украины принимается Верховной радой до 1 декабря.

Позиция "Слуги народа"

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее в комментарии РБК-Украина сообщила, что Верховная рада может одобрить проект закона о государственном бюджете на 2022 год до конца ноября - середины декабря.

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