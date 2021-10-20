Рада почала розглядати держбюджет-2022
Верховна рада України почала розглядати державний бюджет на 2022 рік. Народні депутати розглядають проект у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.
Рада розглядає законопроект 6000 про державний буджет на 2022 рік.
Процедура
Згідно з регламентом, проект закону про державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань. Після подання народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту не пізніше 1 жовтня.
Верховна рада розглядає проект закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня.
Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада.
Остаточно закон про державний бюджет України приймається Верховною радою до 1 грудня.
Позиція "Слуги народу"
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук раніше в коментарі РБК-Україна повідомила, що Верховна рада може схвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік до кінця листопада - середини грудня.