Рада МАГАТЕ втретє закликала Росію припинити окупацію та обстріли українських АЕС

24 із 35 представників країн-членів МАГАТЕ проголосували за запропоновану Канадою та Фінляндією резолюцію, Росія та Китай - проти.

"Рада висловлює серйозне занепокоєння тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти та на ядерних об'єктах в Україні, і просить Російську Федерацію зробити це негайно", - йдеться у тексті резолюції.

У резолюції також знову наголошується кризова ситуація на Запорізькій АЕС, співробітники якої працюють під тиском з боку російських військових.

"Рада висловлює серйозне занепокоєння у зв'язку з неприйнятним тиском на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції та її затриманнями, а також неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілу прилеглої території", - додається в тексті.

У резолюції також зазначається, що в Україні не виявлено слідів виготовлення "брудної бомби".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МАГАТЕ на прохання уряду України найближчими тижнями направить місії експертів. Вони вирушать до Рівненської, Хмельницької, Южноукраїнської та Чорнобильської АЕС.

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