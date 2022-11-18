UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада МАГАТЕ втретє закликала Росію припинити окупацію та обстріли українських АЕС

Фото: МАГАТЕ закликало Росію припинити обстріл ядерних об'єктів України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Керівна рада міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалила чергову, вже третю з початку війни, резолюцію із закликом припинити бойові дії в районі всіх українських АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

24 із 35 представників країн-членів МАГАТЕ проголосували за запропоновану Канадою та Фінляндією резолюцію, Росія та Китай - проти.

"Рада висловлює серйозне занепокоєння тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти та на ядерних об'єктах в Україні, і просить Російську Федерацію зробити це негайно", - йдеться у тексті резолюції.

У резолюції також знову наголошується кризова ситуація на Запорізькій АЕС, співробітники якої працюють під тиском з боку російських військових.

"Рада висловлює серйозне занепокоєння у зв'язку з неприйнятним тиском на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції та її затриманнями, а також неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілу прилеглої території", - додається в тексті.

У резолюції також зазначається, що в Україні не виявлено слідів виготовлення "брудної бомби".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що МАГАТЕ на прохання уряду України найближчими тижнями направить місії експертів. Вони вирушать до Рівненської, Хмельницької, Южноукраїнської та Чорнобильської АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭЗапорізька АЕС