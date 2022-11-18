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Совет МАГАТЭ в третий раз призвал Россию прекратить оккупацию и обстрелы украинских АЭС

Фото: МАГАТЭ призвало Россию прекратить обстрелы ядерных объектов Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Управляющий совет международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) принял очередную, уже третью с начала войны, резолюцию с призывом прекратить боевые действия в районе всех украинских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

24 из 35 представителей стран-членов МАГАТЭ проголосовали за предложенную Канадой и Финляндией резолюцию, Россия и Китай - против.

"Совет выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно", - говорится в тексте резолюции.

В резолюции также снова отмечается кризисная ситуация на Запорожской АЭС, сотрудники которой работают под давлением со стороны российских военных.

"Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением на украинский оперативный персонал Запорожской атомной электростанции и его задержаниями, а также неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении в результате обстрелов прилегающей территории", - добавляется в тексте.

В резолюции также указывается, что в Украине не обнаружены следы изготовления "грязной бомбы".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что МАГАТЭ по просьбе правительства Украины в ближайшие недели направит миссии экспертов. Они отправятся в Ровенскую, Хмельницкую, Южноукраинскую и Чернобыльскую АЭС.

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МАГАТЭЗапорожская АЭС