Рада лишила местную власть контроля за соблюдением законов о труде

Документ совершенствует госнадзор за соблюдением законодательства о труде и занятости населения и уменьшает финансовую нагрузку на работодателя.

Закон разграничивает государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде; уточняются основания для привлечения к ответственности за недопущение к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении.

Прописан новый механизм применения штрафных санкций. В случае выявления у работодателя нарушения впервые государственный инспектор вносит предупреждение об устранении такого нарушения без применения штрафных санкций. Срок, в который работодатель обязан устранить нарушения, госинспектор будет указывать в материалах проверки.

Определена административная ответственность должностных лиц органов госнадзора за вынесение предписаний, распоряжений, налоговых уведомлений-решений, требований и решений о наложении финансовых взысканий, отмененных в административном или судебном порядке.