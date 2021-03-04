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Рада лишила местную власть контроля за соблюдением законов о труде

Автор: Юлия Струк

Верховная рада лишила местную власть контроля за соблюдением законов о труде. Народные депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №0958 (№6489 в предыдущем созыве ВР, - ред.).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ совершенствует госнадзор за соблюдением законодательства о труде и занятости населения и уменьшает финансовую нагрузку на работодателя.

Закон разграничивает государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде; уточняются основания для привлечения к ответственности за недопущение к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении.

Прописан новый механизм применения штрафных санкций. В случае выявления у работодателя нарушения впервые государственный инспектор вносит предупреждение об устранении такого нарушения без применения штрафных санкций. Срок, в который работодатель обязан устранить нарушения, госинспектор будет указывать в материалах проверки.

Определена административная ответственность должностных лиц органов госнадзора за вынесение предписаний, распоряжений, налоговых уведомлений-решений, требований и решений о наложении финансовых взысканий, отмененных в административном или судебном порядке.

Напомним, в феврале 2019 года профильный комитет рекомендовал одобрить соответствующий закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, летом 2017 года Рада 8 созыва поддержала за основу законопроект №6489.

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