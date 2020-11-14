Рада до кінця року має вирішити питання КСУ та кадрових перестановок, - президент

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський очікує, що Верховна рада до кінця 2020 року, попри спалах коронавірусу серед нардепів, встигне розглянути важливі питання. Зокрема, глава держави очікує на вирішення ситуації з Конституційним судом.

Про це президент розповів у своєму відеозверненні з лікарні "Феофанія", де перебуває на самоізоляції після підтвердження COVID-19.

Як наголосив глава держави, коронавірус не повинен завадити парламенту ухвалити важливі рішення.

"Цього року у парламенту багато роботи. Це рішення щодо Конституційного суду, прийняття бюджету у другому читанні та можливі кадрові перестановки", - зазначив Зеленський.

Відеозвернення Володимира Зеленського, Руслана Стефанчука та Олексія Резнікова щодо ситуації в Україні Президент України Володимир Зеленський розповів про самопочуття, карантин вихідного дня, невтручання України у вибори в США, відкриття нових КПВВ на Луганщині та програму «Здорова нація». Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про роботу парламенту в умовах коронакризи та законопроекти, які плануються до розгляду найближчим часом. Крім того, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков детально розповів про модернізацію КПВВ, інфраструктурні проекти на Донбасі та перспективи реінтеграції тимчасово окупованих територій. Posted by Офіс Президента України on Saturday, November 14, 2020

Нагадаємо, сьогодні у "Слузі народу" заявили, що парламент працюватиме цього пленарного тижня, попри коронавірус у керівництва та нардепів. Рада хоче змінити календарний план.

Як писало РБК-Україна, цього тижня у спікера парламенту Дмитра Разумкова підтвердили коронавірус.

Пізніше стало відомо про інфікування його першого заступника Руслана Стефанчука.