Рада может изменить график работы в январе, - Разумков

Парламент может изменить график работы в январе 2020 года. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующий вопрос поручено рассмотреть регламентному комитету.

"Вопрос, предложенный Тарасом Батенко и поддержан фракцией "Голос". Я так понимаю, раньше обсуждался и фракцией "Слуга народа". Я поставлю предложение дать поручение рассмотреть этот вопрос регламентному комитету и после этого рассмотреть вопрос об изменении работы Верховной рады в январе 2020 года", - заявил Разумков.

Он отметил, что изменения коснутся второй пленарной недели в январе.

"Сергей Кальченко, прошу рассмотреть на заседании комитета. Это вторая неделю. С 20-го по 25 января изменить ее с пленарной на неделю работы в регионах с избирателями", - заявил Разумков.

Спикер подчеркнул, что на этой неделе Рада рассмотрит изменения в сессионном зале.

Напомним, Разумков на сегодняшний день не видит перспектив для досрочного прекращения полномочий Верховной рады девятого созыва. Вместе с тем он допускает, что парламент будет работать меньше установленного срока в пять лет.

Как писало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019-го большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной рады.