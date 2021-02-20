UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада хочет запретить продажу лекарств несовершеннолетним: что произошло

Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада намерена запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет зарегистрирован народными депутатами.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Как пояснил Радуцкий, запретить продажу лекарств несовершеннолетним решили после того, как в нескольких городах Украины произошли случаи отравления детей медпрепаратами, которые они купили в аптеке.

"Будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет: и рецептурных, и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о бадах не говорим, так как это не лекарство", - сказал он.

Радуцкий добавил, что пока окончательно не решено, как именно будут наказывать за продажу лекарств детям, но среди предложений - приравнять к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств, то есть наказывать тюрьмой на срок от 5 до 8 лет.

"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и следует нести административную, и уголовную ответственность, но по срокам пока не скажу", - добавил нардеп.

Напомним, на этой неделе в лицее Боярки двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

Также РБК-Украина писало, что два случая отравления зафиксировали в Умани. Один из случаев эт'связан с передозировкой лекарством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины продажалекарствазапретВерховная РадаМихаил Радуцкий
Читайте также
В Украине хотят усилить поддержку фермеров до 35 лет: закон приняли за основу
Рада сделала шаг к преодолению кризиса неплатежей на рынке электроэнергии
Прогноз погоды