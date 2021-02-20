Рада хоче заборонити продавати ліки неповнолітнім: що сталося

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Як пояснив Радуцький, заборонити продаж ліків неповнолітнім вирішили після того, як у декількох містах України сталися випадки отруєння дітей медпрепаратами, які вони купили в аптеці.

"Буде зареєстровано законопроект, який заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни ми зараз не кажемо, про бади не кажемо, бо це не є ліки", - сказав він.

Радуцький додав, що поки остаточно не вирішено, як саме будуть карати за продаж ліків дітям, але серед пропозицій - прирівняти до покарання за продаж фальсифікованих ліків, тобто карати в'язницею на термін від 5 до 8 років.

"У нас ще є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути, і нести слід адміністративну, і кримінальну відповідальність, але по термінах ще не скажу", - додав нардеп.