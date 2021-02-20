Рада хоче заборонити продавати ліки неповнолітнім: що сталося
Верховна рада має намір заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Відповідний законопроект найближчим часом буде зареєстровано народними депутатами.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Як пояснив Радуцький, заборонити продаж ліків неповнолітнім вирішили після того, як у декількох містах України сталися випадки отруєння дітей медпрепаратами, які вони купили в аптеці.
"Буде зареєстровано законопроект, який заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни ми зараз не кажемо, про бади не кажемо, бо це не є ліки", - сказав він.
Радуцький додав, що поки остаточно не вирішено, як саме будуть карати за продаж ліків дітям, але серед пропозицій - прирівняти до покарання за продаж фальсифікованих ліків, тобто карати в'язницею на термін від 5 до 8 років.
"У нас ще є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути, і нести слід адміністративну, і кримінальну відповідальність, але по термінах ще не скажу", - додав нардеп.
Нагадаємо, цього тижня в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Школярки випили по 40 пігулок, в результаті чого одна з них померла.
Також РБК-Україна писало, що два випадки отруєння зафіксували в Умані. Один із випадків пов'язаний з передозуванням ліками.