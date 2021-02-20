ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада хоче заборонити продавати ліки неповнолітнім: що сталося

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 10:09
Рада хоче заборонити продавати ліки неповнолітнім: що сталося Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада має намір заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам. Відповідний законопроект найближчим часом буде зареєстровано народними депутатами.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Як пояснив Радуцький, заборонити продаж ліків неповнолітнім вирішили після того, як у декількох містах України сталися випадки отруєння дітей медпрепаратами, які вони купили в аптеці.

"Буде зареєстровано законопроект, який заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни ми зараз не кажемо, про бади не кажемо, бо це не є ліки", - сказав він.

Радуцький додав, що поки остаточно не вирішено, як саме будуть карати за продаж ліків дітям, але серед пропозицій - прирівняти до покарання за продаж фальсифікованих ліків, тобто карати в'язницею на термін від 5 до 8 років.

"У нас ще є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути, і нести слід адміністративну, і кримінальну відповідальність, але по термінах ще не скажу", - додав нардеп.

Нагадаємо, цього тижня в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Школярки випили по 40 пігулок, в результаті чого одна з них померла.

Також РБК-Україна писало, що два випадки отруєння зафіксували в Умані. Один із випадків пов'язаний з передозуванням ліками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Верховна Рада продажа лекарства запрет Михайло Радуцький
NEWS
В Україні 6 295 нових випадків коронавірусу за добу
В Україні 6 295 нових випадків коронавірусу за добу
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ