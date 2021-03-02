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Рада хочет установить минимальный размер алиментов на детей с родственников

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят установить минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3881.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

За документ проголосовали 339 нардепов.

"Случается так, что дети теряют своих родителей или родители по уважительным причинам не в состоянии их содержать и, таким образом, дети остаются без средств к существованию. В случае отсутствия родителей или если родители по уважительным причинам не в состоянии содержать детей, обязанность по содержанию малолетних, несовершеннолетних детей возлагается на других членов семьи и родственников", - указано в пояснительной записке.

Документ предлагает внести изменения в часть вторую статьи 272 Семейного кодекса. Таким образом законодательно закрепляется минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Сейчас такой размер составляет не менее 30 процентов.

Напомним, в конце сентября 2020 года в силу вступил закон, в соответствии с которым в Украине будут ежегодно проводить индексацию размера алиментов.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве юстиции отмечали, что в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен размер алиментов.

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