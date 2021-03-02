Рада хочет установить минимальный размер алиментов на детей с родственников

В Украине хотят установить минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3881.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.
За документ проголосовали 339 нардепов.
"Случается так, что дети теряют своих родителей или родители по уважительным причинам не в состоянии их содержать и, таким образом, дети остаются без средств к существованию. В случае отсутствия родителей или если родители по уважительным причинам не в состоянии содержать детей, обязанность по содержанию малолетних, несовершеннолетних детей возлагается на других членов семьи и родственников", - указано в пояснительной записке.
Документ предлагает внести изменения в часть вторую статьи 272 Семейного кодекса. Таким образом законодательно закрепляется минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Сейчас такой размер составляет не менее 30 процентов.
Напомним, в конце сентября 2020 года в силу вступил закон, в соответствии с которым в Украине будут ежегодно проводить индексацию размера алиментов.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве юстиции отмечали, что в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен размер алиментов.